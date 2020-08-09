Белоруссию покинула соратница оппозиционного кандидата в президенты Вероника Цепкало

По его версии, краткосрочное задержание руководителя штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой 8 августа было ошибочным - «хотели задержать Веронику Цепкало».

После регистрации Центризбирком Белоруссии Светланы Тихановской кандидатом в президенты к ее штабу присоединился штаб Бабарико в лице Марии Колесниковой и Вероники Цепкало.

Отмечается, что Валерий Цепкало с детьми выехал за пределы Белоруссии ранее.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН высказал свое мнение о причинах бегства Цепкало в Россию.

«На западе границы плотно закрыты. А с Россией, видимо, не полная блокада границ, есть варианты, чтобы уехать. Связан отъезд с его неудачей стать президентом. На первые роли почему-то выдвинулась его жена, а он самоисключился из дальнейших политических действий. Думаю, опасения за жизнь и свободу, это для него оправдания за то, что вся его политическая карьера закончилась фиаско. Чтобы переложить ответственность на страшные репрессивные органы», - сказал Дзермант.

