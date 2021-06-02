Белоруссии выплатили вторую часть российского кредита
Министерство финансов Белоруссии получило средства второго транша госкредита России в сумме эквивалентной 500 миллионам долларов, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что средства поступили на счёт Минфина республики 2 июня в соответствии с соглашением между правительствами двух стран о предоставлении государственного финансового кредита. Данный документ был одобрен премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в декабре 2020 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко пообещал предоставить Белоруссии госкредит на 1,5 миллиарда долларов, из которых один миллиард долларов (в российских рублях) будет переведён двумя траншами по 500 миллионов долларов в 2020 и 2021 годах. Ещё полмиллиарда долларов Минску ранее перечилил Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР).
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