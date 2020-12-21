Кабмин РФ одобрил проект соглашения о кредите Белоруссии на 1 млрд долларов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил соглашение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита в один миллиард долларов США, сообщает пресс-служба правительтства.

В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что Минфин РФ, МИД РФ и другие заинтересованные ведомства должны провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренностей подписать соглашение от имени правительства РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко пообещал предоставить Белоруссии госкредит на 1,5 миллиарда долларов, из которых один миллиард долларов (в российских рублях) будет переведён двумя траншами по 500 миллионов долларов в 2020 и 2021 годах.

Ещё полмиллиарда долларов Минску ранее перечилил Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что за счёт этих средств Белоруссия погасит накопленную задолженность за поставки российского газа, которая в середине сентября составляла 330 миллионов долларов.

Ранее в Белоруссии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает RT. В настоящее время вместе с РФПИ в республике ведётся работа по локализации производства препарата.

