Белгородский губернатор Гладков ушел в отставку по собственному желанию

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Глава государства удовлетворил заявление об отставке по собственному желанию, сообщили в Кремле.

Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Александр Шуваев. Соответствующий указ президента вступил в силу со дня подписания.

СМИ: Глава Белгородской области Гладков может занять пост замминистра

В Кремле уже прошла рабочая встреча Путина с Шуваевым. В ходе беседы глава государства обсудил с новым руководителем первоочередные задачи по управлению областью.

Шуваев будет исполнять обязанности губернатора до вступления в должность избранного главы региона в установленном законом порядке.

Ранее Гладков решил уйти в отпуск на фоне слухов о его отставке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

