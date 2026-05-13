Белгородский губернатор Гладков ушел в отставку по собственному желанию
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Глава государства удовлетворил заявление об отставке по собственному желанию, сообщили в Кремле.
Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Александр Шуваев. Соответствующий указ президента вступил в силу со дня подписания.
В Кремле уже прошла рабочая встреча Путина с Шуваевым. В ходе беседы глава государства обсудил с новым руководителем первоочередные задачи по управлению областью.
Шуваев будет исполнять обязанности губернатора до вступления в должность избранного главы региона в установленном законом порядке.
Ранее Гладков решил уйти в отпуск на фоне слухов о его отставке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
