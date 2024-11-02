Бельгия присоединилась к Франции в расследовании против Telegram

Бельгия объявила о присоединении к Франции в расследовании против Telegram, сообщает De Standaard.

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Как подчеркнули в Брюсселе местная прокуратура на протяжении нескольких лет собирает доказательства в деле против Telegram. Теперь бельгийские наработки и собранный материал помогут докопаться до истины во взаимодействии с французскими коллегами.

Для объединения усилий двух стран уже создана совместная следственная группа. В бельгийской прокуратуре объяснили её создание тем, что почти во всех расследованиях по торговле оружием подозреваемые используют Telegram.

Ранее Южная Корея начала расследование против Telegram по делу о дипфейках, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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