Reuters: Запад пока не готов передать Киеву замороженные российские активы

Агентство уточняет, что альтернативным вариантом Евросоюз и США видят выпуск Украиной «репарационных облигаций».

«Выпуск «репарационных облигаций» позволил бы обойти эти проблемы. Украина будет продавать ценные бумаги, которые принесут прибыль, если – и только если – она получит от России репарации за ущерб, нанесенный войной. Выплаты процентов также могут быть увеличены и станут подлежать выплате только в том случае, если Киев получит компенсацию", - говорится в сообщении издания.

При этом аналитики уверены, что Россия не станет компенсировать возмещение ущерба. Идея «репарационных облигаций» отличаться от конфискации, поскольку активы будут переданы только в том случае, если механизм компенсации сначала установит, что ущерб причинен Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие пользы от замороженных российских активов. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

