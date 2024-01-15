Reuters: Запад пока не готов передать Киеву замороженные российские активы
Западные страны на сегодняшний день не готовы передать Киеву замороженные резервы Центробанка России, так как сомневаются в законности такой процедуры. Об этом пишет Reuters.
Агентство уточняет, что альтернативным вариантом Евросоюз и США видят выпуск Украиной «репарационных облигаций».
«Выпуск «репарационных облигаций» позволил бы обойти эти проблемы. Украина будет продавать ценные бумаги, которые принесут прибыль, если – и только если – она получит от России репарации за ущерб, нанесенный войной. Выплаты процентов также могут быть увеличены и станут подлежать выплате только в том случае, если Киев получит компенсацию", - говорится в сообщении издания.
При этом аналитики уверены, что Россия не станет компенсировать возмещение ущерба. Идея «репарационных облигаций» отличаться от конфискации, поскольку активы будут переданы только в том случае, если механизм компенсации сначала установит, что ущерб причинен Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие пользы от замороженных российских активов. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru