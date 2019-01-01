Беглов за год заработал более 6 миллионов рублей
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов по итогам 2018 года задекларировал доход в 6,1 млн рублей, передает «Интерфакс».
В собственности у врио квартира площадью 150 кв.м, три земельных участка, и 1/2 доли жилого разрушенного дома площадью 120 кв.м. Также в пользовании Беглова находится квартира площадью 106 кв.м.
Супруга петербургского градоначальника в 2018 году заработала 4 млн 447 тыс. рублей. В ее собственности находятся четыре квартиры, жилой дом, гараж и машиноместо, а также 1/2 доли в жилом доме и трех земельных участках. Жена Беглова водит Mercedes-Benz E300.
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