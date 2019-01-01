Песков объяснил увеличение зарплат в Кремле и правительстве

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил причину увеличения зарплат сотрудников администрации главы государства и аппарата правительства, пишет RT. Он пояснил, что выплаты стали больше за счет возврата 10% от урезанной ранее заработной платы.

Он уточнил, что в данном вопросе, ни о каком увеличении зарплат речи не идет, отмечает «Свободная пресса». Песков пояснил, что на сегодняшний день бюджет исполняется с профицитом, поэтому факторы, которые требовали уменьшения заработных плат, исчезли.

Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН рассказал, что дохода в 60 тысяч рублей россиянам едва хватит на скромную жизнь.

