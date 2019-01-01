Политика

Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем

30 мая22:11

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов будет участвовать в выборах главы города в качестве самовыдвиженца. Об этом он заявил в эфире телеканала «78», передает ТАСС.

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Выборы в Санкт-Петербурге пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

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ФОТО: Беглов
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