Политика
Выборы в Санкт-Петербурге пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем
30 мая22:11
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов будет участвовать в выборах главы города в качестве самовыдвиженца. Об этом он заявил в эфире телеканала «78», передает ТАСС.
Выборы в Санкт-Петербурге пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: Беглов
ТЕГИ:Александр Беглов
Горячие новости
- Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем
- Лукашенко наделил посла Белоруссии в РФ вице-премьерскими полномочиями
- Зеленский считает, что Украина ведет «две войны»
- Авиадебоширов разрешат заковывать в наручники
- Экс-главред «Кто хочет стать миллионером?» не поверил в раскаяние Друзя