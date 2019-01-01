Беглов подал документы для участия в выборах губернатора

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в избирательную комиссию документы для участия в предстоящих 8 сентября выборах губернатора, передает ТАСС. Он стал первым выдвинутым кандидатом.

Ранее Александр Беглов сообщал, что планирует участвовать в выборах как самовыдвиженец. Ему придется собирать 10% подписей муниципальных депутатов и 2% подписей избирателей, зарегистрированных в городе федерального значения.

Беглов был назначен врио губернатора Петербурга 3 октября 2018 года.





