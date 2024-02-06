Беглов освободил от должности вице-губернатора Петербурга

«Фонтанка» уточняет, что Дрегваль покинул должность по собственному желанию. Он был назначен на свою должность в 2020 году. До этого в течение шести лет Дрегваль возглавлял «Россети Урал».

Ранее Министерство образования и науки уволило главу института генетики РАН после заявлений о живших 900 лет людях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



