Беглов освободил от должности вице-губернатора Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемой должности вице-губернатора Сергея Дрегваля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

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«Фонтанка» уточняет, что Дрегваль покинул должность по собственному желанию. Он был назначен на свою должность в 2020 году. До этого в течение шести лет Дрегваль возглавлял «Россети Урал».

Ранее Министерство образования и науки уволило главу института генетики РАН после заявлений о живших 900 лет людях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Александр БегловСанкт-Петербург

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