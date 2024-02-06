Беглов освободил от должности вице-губернатора Петербурга
6 февраля 202415:30
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемой должности вице-губернатора Сергея Дрегваля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Смольного.
«Фонтанка» уточняет, что Дрегваль покинул должность по собственному желанию. Он был назначен на свою должность в 2020 году. До этого в течение шести лет Дрегваль возглавлял «Россети Урал».
Ранее Министерство образования и науки уволило главу института генетики РАН после заявлений о живших 900 лет людях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru