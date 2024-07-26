Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис

В частности, бывший американский лидер в своих соцсетях написал, что, по его мнению, Харрис будет «превосходным президентом».

«В этот критический для нашей страны момент мы сделаем все возможное, чтобы Харрис победила в ноябре», - подчеркнул он.

Мишель Обама добавила, что Харрис способна «нести свет и надежду людям по всей стране».

Ранее действующий президент США Джо Байден, вышедший из президентской гонки, призвал голосовать за Камалу Харрис, назвав её опытной и жёсткой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

