СМИ: Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным цены на газ, пишет NTV.

Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в газовом кризисе

По его словам, он надеется, что благодаря этой встрече Анкара сможет получить скидку при покупке топлива.

«У меня был разговор с Путиным о цене. Если он реализует свой подход к нам положительно в этом вопросе, то всё будет очень хорошо», — заключил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган, как ожидается, обсудят на следующей неделе в Самарканде зерновую сделку, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ЦеныРоссийский ГазГазВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры