СМИ: Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после встречи с Путиным

По его словам, он надеется, что благодаря этой встрече Анкара сможет получить скидку при покупке топлива.

«У меня был разговор с Путиным о цене. Если он реализует свой подход к нам положительно в этом вопросе, то всё будет очень хорошо», — заключил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган, как ожидается, обсудят на следующей неделе в Самарканде зерновую сделку, сообщает RT.

