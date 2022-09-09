СМИ: Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным цены на газ, пишет NTV.
По его словам, он надеется, что благодаря этой встрече Анкара сможет получить скидку при покупке топлива.
«У меня был разговор с Путиным о цене. Если он реализует свой подход к нам положительно в этом вопросе, то всё будет очень хорошо», — заключил Эрдоган.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган, как ожидается, обсудят на следующей неделе в Самарканде зерновую сделку, сообщает RT.
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