Балицкий: В Запорожской области полностью восстановлена подача электричества
Специалисты ГУП «Таврия-Энерго» и ПАО «Россети» полностью завершили восстановление электроснабжения в Запорожской области, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что без электроснабжения временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло 584 000 абонентов.
Балицкий также отметил, что временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области.
Ранее стало известно, что не менее 21 тысячи жителей Смоленской области остаются без света с минувшей пятницы из-за непогоды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru