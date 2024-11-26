Минобороны: Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
26 ноября 202420:29
Украинская армия предприняла попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что летательный аппарат был сбит российской системой ПВО в 19:05 по московскому времени.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что над семью российскими регионами были 39 беспилотников самолетного типа ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru