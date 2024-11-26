Минобороны: Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

В ведомстве уточнили, что летательный аппарат был сбит российской системой ПВО в 19:05 по московскому времени.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что над семью российскими регионами были 39 беспилотников самолетного типа ВСУ.

