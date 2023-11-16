Балерина Лиепа ответила на угрозу лишить ее гражданства Литвы

Балерина Илзе Лиепа заявила, что любить Россию и не может измениться.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:КультураГражданствоРоссияЛитва

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