Баку отверг обвинения Еревана в провоцировании перестрелки на границе

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения Армении о перестрелке на границе, в результате которой погиб армянский военный.

В заявлении Минобороны говорится, что армянский военнослужащий погиб в результате несчастного случая.

Президент Азербайджана заявил о готовности сотрудничать с Арменией

Ранее минобороны Армении заявило в понедельник, что азербайджанские военные обстреляли позиции республики на границе.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрмения
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