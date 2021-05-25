Баку отверг обвинения Еревана в провоцировании перестрелки на границе
25 мая 202117:51
Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения Армении о перестрелке на границе, в результате которой погиб армянский военный.
В заявлении Минобороны говорится, что армянский военнослужащий погиб в результате несчастного случая.
Ранее минобороны Армении заявило в понедельник, что азербайджанские военные обстреляли позиции республики на границе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Баку отверг обвинения Еревана в провоцировании перестрелки на границе
- В Вильнюсе вслед за Ригой подняли флаг белорусской оппозиции
- Америка заявила о желании восстановить предсказуемость в отношениях с Россией
- В ХАМАС раскритиковали Белоруссию из-за обвинений в «минировании» лайнера Ryanair
- В Кремле подтвердили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня
- Масляные пятна в Черном море у Туапсе ликвидированы
- Власти Якутии отказались от обязательной вакцинации
- СМИ: Замглавы Владимирской области стал подозреваемым по уголовному делу
- Украинского депутата впервые в истории будут судить за кнопкодавство
- Опубликована расшифровка переговоров пилота Ryanair с минским диспетчером
24 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru