Президент Азербайджана заявил о готовности сотрудничать с Арменией
Азербайджан готов сотрудничать с Арменией и налаживать отношения. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев в ходе дискуссии на тему «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества».
Алиев отметил, что Азербайджан готов к сотрудничеству, несмотря на все причиненные разрушения и оккупацию территорий.
Ранее сообщалось, что Армения подпишет новый документ по итогам трехсторонних переговоров с Россией и Азербайджаном.
Конфликт случился на фоне того, что власти Армении заявили о попытке азербайджанских военных скорректировать границу между государствами. В Армении назвали инцидент провокацией и посягательством на суверенитет страны.
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