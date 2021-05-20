Президент Азербайджана заявил о готовности сотрудничать с Арменией

Азербайджан готов сотрудничать с Арменией и налаживать отношения. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев в ходе дискуссии на тему «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества».

Алиев отметил, что Азербайджан готов к сотрудничеству, несмотря на все причиненные разрушения и оккупацию территорий.

Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Ранее сообщалось, что Армения подпишет новый документ по итогам трехсторонних переговоров с Россией и Азербайджаном.

Конфликт случился на фоне того, что власти Армении заявили о попытке азербайджанских военных скорректировать границу между государствами. В Армении назвали инцидент провокацией и посягательством на суверенитет страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СотрудничествоАрменияАзербайджан
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