Президент Азербайджана заявил о готовности сотрудничать с Арменией

Азербайджан готов сотрудничать с Арменией и налаживать отношения. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев в ходе дискуссии на тему «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества».

Алиев отметил, что Азербайджан готов к сотрудничеству, несмотря на все причиненные разрушения и оккупацию территорий.