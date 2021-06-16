Баку и Анкара договорились о союзничестве и совместной обороне

Турция и Азербайджан будут действовать совместно в случае угрозы со стороны третьего государства. Об этом говорится в декларации, подписанной президентами стран в Шуше.

В документе также указано, что страны продолжат модернизировать вооруженные силы совместными усилиями.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что документ имеет историческое значение и охватывает все направления сотрудничества между Анкарой и Баку.