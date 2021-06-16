Баку и Анкара договорились о союзничестве и совместной обороне
Турция и Азербайджан будут действовать совместно в случае угрозы со стороны третьего государства. Об этом говорится в декларации, подписанной президентами стран в Шуше.
В документе также указано, что страны продолжат модернизировать вооруженные силы совместными усилиями.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что документ имеет историческое значение и охватывает все направления сотрудничества между Анкарой и Баку.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Баку. Он анонсировал, что посетит карабахские Физули и Шушу, где будет подписано большое межгосударственное соглашение.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что реализация соглашения может привести к новой вспышке конфликта, а директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян предрекает появление в Карабахе «потемкинских деревень».
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