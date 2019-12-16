Бакалавры не той системы. Яровая против копирования западного образования

На заседании президиума Совета законодателей Ирина Яровая заявила, что не считает естественным деление высшего образования на бакалавриат и магистратуру, и предложила решить, стоит ли их оставлять в системе высшего образования. С этой целью следует создать комиссию, куда вошли бы представители профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации и заинтересованных министерств. Сама же вице-спикер Госдумы напомнила, что вопрос об эффективности деления на бакалавриат и магистратуру поднял в начале ноября Владимир Путин на заседании Совета при президенте по русскому языку. Он, впрочем, признался, что у него нет ответа на этот вопрос, и что он допускает пригодность такой системы для технических специальностей. По словам Яровой, которые приводит «Интерфакс», слова «бакалавр» и «магистр» впервые появились в законе об образовании в 1996 году, когда «все копировалось под Запад без понимания зачем, почему». Болонская система в российских вузах - «мина замедленного действия», - заявила Яровая, пояснив, что на подготовку магистров вузы выделяют значительно меньшее количество бюджетных мест, чем на бакалавров. Депутат считает это «понуждением к платному образованию», поскольку не каждый отучившийся на бакалавра на бюджетной основе сможет обеспечить себе высшее образование. «Получается недообразование», - заключила Ирина Яровая.

Критика Болонской системы образования продолжается с момента присоединения России к болонской декларации в сентябре 2003 года. В разное время с ней выступали и представители научно-образовательного сообщества, и представители парламентской оппозиции – от ректора МГУ до лидера КПРФ. Так, Виктор Садовничий отмечал, что фундаментальное образование заменили «компетенции», а Геннадий Зюганов возмущался тем, что образование превратилось в услугу.

Однако в кругу власть предержащих до недавнего времени никто ничего такого себе не позволял. Лишь в октябре этого года судья Конституционного суда Константин Арановский выступил с критикой введения в стране болонской системы. «Не каждый убежден, что от введения бакалавриата-магистратуры по болонским стандартам выросло качество образования и что теперь российские дипломы признают по международным стандартам, как того ожидали», - заявил судья, чьи слова приводил РБК. По его мнению, «бессчетные ресурсы», потраченные на реформу образования, можно было потратить на развитие науки и «достойную оплату преподавательского труда». Результаты проведенных реформ спорны, при этом «доверия дипломам не прибавилось», система образования в последние годы крайне динамична - настолько, что «нельзя рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта», - указал судья КС.

