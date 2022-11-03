Байден заявил, что на кон на предстоящих выборах поставлена демократия
Президент США Джо Байден на фоне предстоящих выборов обвинил своих оппонентов в покушении на демократические устои, передает РИА Новости.
По его словам, именно демократия поставлена на кон 8 ноября, а также достоинство, честь, процветание и прогресс.
Байден напомнил, что в стране споры не решаются с помощью бунтов, толпы, для этого есть голосование, но не все кандидаты готовы признавать его итоги.
При этом больше половины граждан США не хотят, чтобы действующий глава государства Джо Байден баллотировался на второй срок, следует из опроса Economist совместно с исследовательской организацией YouGov.
Как показало исследование, 54% опрошенных американцев отрицательно ответили на вопрос, хотят ли они, чтобы 80-летний Байден вновь участвовал в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. В поддержку его кандидатуры выступили 27% респондентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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