Байден заявил, что на кон на предстоящих выборах поставлена демократия

Президент США Джо Байден на фоне предстоящих выборов обвинил своих оппонентов в покушении на демократические устои, передает РИА Новости.

По его словам, именно демократия поставлена на кон 8 ноября, а также достоинство, честь, процветание и прогресс.

Байден напомнил, что в стране споры не решаются с помощью бунтов, толпы, для этого есть голосование, но не все кандидаты готовы признавать его итоги.