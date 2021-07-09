Байден заявил о желании продолжить общение с РФ по кибербезопасности

Президент США Джо Байден выразил желание продолжать взаимодействие с РФ в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, комментирующего переговоры Байдена с Путиным.

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Отмечается, что Байден также заявил Путину о намерении отвечать на угрозы американским гражданам и инфраструктуре. В частности, он отметил, что ответные меры планируются в ближайшие дни. Президент не уточнил, какие именно.

Телефонный разговор президентов РФ и США состоялся в пятницу 9 июля.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Байден
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