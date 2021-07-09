Байден заявил о желании продолжить общение с РФ по кибербезопасности

Отмечается, что Байден также заявил Путину о намерении отвечать на угрозы американским гражданам и инфраструктуре. В частности, он отметил, что ответные меры планируются в ближайшие дни. Президент не уточнил, какие именно.

Телефонный разговор президентов РФ и США состоялся в пятницу 9 июля.



