Байден заявил о желании продолжить общение с РФ по кибербезопасности
Президент США Джо Байден выразил желание продолжать взаимодействие с РФ в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, комментирующего переговоры Байдена с Путиным.
Отмечается, что Байден также заявил Путину о намерении отвечать на угрозы американским гражданам и инфраструктуре. В частности, он отметил, что ответные меры планируются в ближайшие дни. Президент не уточнил, какие именно.
Телефонный разговор президентов РФ и США состоялся в пятницу 9 июля.
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