Байден и Меркель встретятся и обсудят «Северный поток-2»
Президент США Джо Байден встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в четверг 15 июля; одной из тем обсуждения станет газопровод "Северный поток 2". Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Это, безусловно, будет частью обсуждения", - передает слова пресс-секретаря РИА Новости. Псаки вновь повторила, позиция американской администрации осталась неизменной и что Байден всё ещё называет газопровод "плохой сделкой" для Европы.
Псаки отказалась предполагать итоги грядущей встречи. Встреча пройдет в Вашингтоне.
Ранее в пятницу Байден провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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