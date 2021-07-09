Байден и Меркель встретятся и обсудят «Северный поток-2»

Президент США Джо Байден встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в четверг 15 июля; одной из тем обсуждения станет газопровод "Северный поток 2". Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это, безусловно, будет частью обсуждения", - передает слова пресс-секретаря РИА Новости. Псаки вновь повторила, позиция американской администрации осталась неизменной и что Байден всё ещё называет газопровод "плохой сделкой" для Европы.

Псаки отказалась предполагать итоги грядущей встречи. Встреча пройдет в Вашингтоне.

Ранее в пятницу Байден провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.