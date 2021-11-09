Байден заявил о выполненном обещании Путину наказать киберпреступников

В июне на саммите в Женеве американский лидер пообещал коллеге, что будет преследовать хакеров, где бы те ни находились.

«Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня», — цитирует Байдена РИА Новости.

Лидер Соединенных Штатов добавил, что Вашингтон продолжит использовать все доступные средства для защиты граждан и интересов государства от киберугроз.

Ранее США предъявили обвинения в кибермошенничестве гражданину Украины Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину. Кроме того, хакеров внесли в санкционный список американского Минфина, отмечает телеканал «360».

По данным американской стороны, мужчины состоят в хакерской группировке REvil и вместе с сообщниками посредством вируса-вымогателя совершили около трех тысяч атак и выманили у пострадавших компаний более 6 млн долларов. Обвиняемым грозит 145 и 115 лет заключения, пишет Ura.ru.

