Байден заявил о выполненном обещании Путину наказать киберпреступников
Президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное президенту России Владимиру Путину обещание привлечь к ответственности киберпреступников.
В июне на саммите в Женеве американский лидер пообещал коллеге, что будет преследовать хакеров, где бы те ни находились.
«Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня», — цитирует Байдена РИА Новости.
Лидер Соединенных Штатов добавил, что Вашингтон продолжит использовать все доступные средства для защиты граждан и интересов государства от киберугроз.
Ранее США предъявили обвинения в кибермошенничестве гражданину Украины Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину. Кроме того, хакеров внесли в санкционный список американского Минфина, отмечает телеканал «360».
По данным американской стороны, мужчины состоят в хакерской группировке REvil и вместе с сообщниками посредством вируса-вымогателя совершили около трех тысяч атак и выманили у пострадавших компаний более 6 млн долларов. Обвиняемым грозит 145 и 115 лет заключения, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+39 400 / сут.
Умерли
248 тыс.+1 190 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+25 582 / сут.
- Байден заявил о выполненном обещании Путину наказать киберпреступников
- В Госдуме предложили протестировать россиян на антитела к COVID-19
- Минюст внес советский фильм о сионистах в список экстремистских материалов
- Лавров заявил о попытках извне ослабить партнерство России и Казахстана
- Россия разрешила полеты на египетские курорты и в еще девять стран
- Панамский контейнеровоз сел на мель в Приморье
- Стоимость биткоина обновила максимум дважды за сутки
- В России предложили запретить онлайн-показ фильмов с сексуальными извращениями
- СМИ: Белоруссия отказалась поставлять электроэнергию Украине
- В Бундестаге озвучили сроки сертификации «Северного потока-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru