США передали РФ важную информацию по кибербезопасности
Москва и Вашингтон проводят переговоры по кибербезопасности, в ходе которых Белый дом передал Кремлю имена киберпреступников, якобы орудующих с территории страны, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на New York Times.
В ряде виртуальных встреч с российскими коллегами участвовала советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нюбергер. Представители американской разведки несколько недель спорили между собой о том, сколько данных нужно раскрывать Москве.
В итоге Вашингтон выдал российским властям имена и другую информацию о нескольких хакерах, которые «активно устраивают атаки на США». В ответ в Белом доме ожидают арестов киберпреступников.
Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что власти России знают, кто стоит за громкими кибератаками с применением вирусов-вымогателей и где искать хакеров.
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