США передали РФ важную информацию по кибербезопасности

В ряде виртуальных встреч с российскими коллегами участвовала советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нюбергер. Представители американской разведки несколько недель спорили между собой о том, сколько данных нужно раскрывать Москве.

В итоге Вашингтон выдал российским властям имена и другую информацию о нескольких хакерах, которые «активно устраивают атаки на США». В ответ в Белом доме ожидают арестов киберпреступников.

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что власти России знают, кто стоит за громкими кибератаками с применением вирусов-вымогателей и где искать хакеров.

