Байден заявил о важности дружбы между греками и американцами

Президент США Джо Байден заявил, что в текущий момент дружба между США и Грецией «важна как никогда». Об этом он сообщил перед началом переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Жан-Пьер: Байден и премьер-министр Греции проведут встречу по Украине и энергобезопасности

Байден планирует обсудить с греческим премьером украинский кризис, а также энергетическую безопасность и оборонное партнерство.

Он также отметил, что российская военная спецоперация – «угроза демократии со стороны автократов», которые хотят контролировать правила и порядок.

Ранее стало известно, что Президент США Джо Байден и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретятся 16 мая в Белом доме, чтобы обсудить украинский кризис, а также энергетическую безопасность и оборонное партнерство.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденПрезидент СШАСШАГреция
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