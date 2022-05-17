Байден заявил о важности дружбы между греками и американцами
Президент США Джо Байден заявил, что в текущий момент дружба между США и Грецией «важна как никогда». Об этом он сообщил перед началом переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Байден планирует обсудить с греческим премьером украинский кризис, а также энергетическую безопасность и оборонное партнерство.
Он также отметил, что российская военная спецоперация – «угроза демократии со стороны автократов», которые хотят контролировать правила и порядок.
Ранее стало известно, что Президент США Джо Байден и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретятся 16 мая в Белом доме, чтобы обсудить украинский кризис, а также энергетическую безопасность и оборонное партнерство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru