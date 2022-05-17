Байден заявил о важности дружбы между греками и американцами

Байден планирует обсудить с греческим премьером украинский кризис, а также энергетическую безопасность и оборонное партнерство.

Он также отметил, что российская военная спецоперация – «угроза демократии со стороны автократов», которые хотят контролировать правила и порядок.

Ранее стало известно, что Президент США Джо Байден и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретятся 16 мая в Белом доме, чтобы обсудить украинский кризис, а также энергетическую безопасность и оборонное партнерство.

