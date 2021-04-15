Байден ввел в США режим ЧС из-за России
Президент США Джо Байден заявил, что новые санкции против России продиктованы угрозой национальной безопасности, исходящей от РФ, сообщает пресс-служба Белого дома.
В письме Байдена к членам конгресса говорится, что президент издал указ о чрезвычайной ситуации в связи с угрозой национальной безопасности США, которая исходит от России. Президент США обвинил Россию в кибердеятельности и использовании транснациональной коррупции для влияния на другие государства. Он также заявил, что готов к стабильным отношениям с Россией, но прежде всего думает о национальных интересах США.
Подписанный американским лидером документ о введении ограничений запрещает финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центробанком РФ, ФНБ РФ или Минфином РФ. Санкции были наложены также на ряд российских организаций и физических лиц.
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