Байден заявил о рекордном числе беженцев в мире
Президент США Джо Байден заявил, что в мире наблюдается рекордное число беженцев из-за военной операции на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Байден отметил, что, согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, более 100 млн человек в настоящее время являются беженцами. Отмечается, что это больше, чем когда-либо в истории.
По информации ООН, более 14 млн украинцев стали беженцами с начала военной операции РФ.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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