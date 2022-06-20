Байден заявил о рекордном числе беженцев в мире

Президент США Джо Байден заявил, что в мире наблюдается рекордное число беженцев из-за военной операции на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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Байден отметил, что, согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, более 100 млн человек в настоящее время являются беженцами. Отмечается, что это больше, чем когда-либо в истории.

По информации ООН, более 14 млн украинцев стали беженцами с начала военной операции РФ.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаДжо Байден
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