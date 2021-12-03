Байден заявил о разработке инициатив по защите Украины от России

США готовит комплексные инициативы, которые призваны не допустить агрессию России в сторону Украины. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена.

Путин и Байден готовы провести переговоры 7 декабря

Байден подчеркнул, что разработанные инициативы призваны сделать президенту России Владимиру Путину «очень-очень сложным то, чего опасаются люди».

Россия уже несколько раз опровергала обвинения Европы и Украины в «агрессивных действиях». Ранее в Кремле заявили, что заявления об «агрессии России» нужны НАТО для размещения большого количества военной техники близ российских границ.

3 декабря стало известно, что в круг тем обсуждения на встрече Байдена и Путина войдут ситуация на Украине, Сирии и Иране.

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ФОТО: РИА Новости
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