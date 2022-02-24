Байден объявил о санкциях против РФ

Президент США Джо Байден объявил о введении санкций против РФ из-за ее вторжения на территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

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Среди вводимых санкций, в частности, ограничение для российского бизнеса вести деятельность в долларах, фунтах и йенах, двойное сокращение импорта Россией высокотехнологической продукции. Также под санкции попал банк ВТБ. По словам американского лидера, санкции также затронут аэрокосмическую отрасль РФ.

Байден назвал вторжение РФ на Украину нарушением международного права. Он также указал на то, что власти России отвергли все попытки США в решении проблемы безопасности.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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