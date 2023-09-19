Байден заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН
Президент США Джо Байден заявил, что необходимо реформировать Совет безопасности (СБ) Организации Объединённых Наций, сообщает РИА Новости.
Выступая на 78-й Генеральной ассамблее ООН он указал, что в СБ следует включить большее число членов.
«Соединенные Штаты будут добиваться «прогресса в реформировании» Совбеза и поддержат его расширение», - заключил американский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Совбез ООН нуждается в трансформации для максимального повышения эффективности органа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru