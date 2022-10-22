Байден заявил о намерении вновь баллотироваться в президенты США
Президент США Джо Байден заявил о намерении участвовать в выборах в 2024 году, однако окончательного решения пока не принял. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу MSNBC.
«Я не принял официального решения, но это мое намерение. Мое намерение заключается в том, чтобы баллотироваться снова, и у нас есть время, чтобы принять это решение», - указал Байден.
Американский президент добавил, что его супруга Джилл Байден «считает, что мы делаем что-то очень важное», и глава государства не должен от этого отказываться.
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