Байден заявил о намерении вновь баллотироваться в президенты США

Президент США Джо Байден заявил о намерении участвовать в выборах в 2024 году, однако окончательного решения пока не принял. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу MSNBC.

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«Я не принял официального решения, но это мое намерение. Мое намерение заключается в том, чтобы баллотироваться снова, и у нас есть время, чтобы принять это решение», - указал Байден.

Американский президент добавил, что его супруга Джилл Байден «считает, что мы делаем что-то очень важное», и глава государства не должен от этого отказываться.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАВыборы Президента СШАДжо Байден
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