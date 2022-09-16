NBC NEWS: Команда Байдена негласно готовится к выборам 2024 года

Команда президента США Джо Байдена негласно готовится к предвыборной кампании 2024 года. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванные источники.

По данным телеканала, помощники президента обсуждают предвыборную кампанию, в частности, ее темы и состав. 79-летний Байден официально не заявлял о намерении пойти на второй срок.

Байден является 46-м президентом США. Он был избран на этот пост по итогам выборов в ноябре 2020 года. В ходе выборов он обошел по голосам главного соперника - 45-го президента США Трампа, который представлял Консервативную партию.

Очередные выборы президента в США пройдут в 2024 году.

