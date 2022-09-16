NBC NEWS: Команда Байдена негласно готовится к выборам 2024 года
Команда президента США Джо Байдена негласно готовится к предвыборной кампании 2024 года. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванные источники.
По данным телеканала, помощники президента обсуждают предвыборную кампанию, в частности, ее темы и состав. 79-летний Байден официально не заявлял о намерении пойти на второй срок.
Байден является 46-м президентом США. Он был избран на этот пост по итогам выборов в ноябре 2020 года. В ходе выборов он обошел по голосам главного соперника - 45-го президента США Трампа, который представлял Консервативную партию.
Очередные выборы президента в США пройдут в 2024 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- США ожидают продолжения тяжелых боев на Украине
- США не исключают введение новых санкций против РФ
- МИД Финляндии усомнился в законности визовых ограничений Эстонии
- NBC NEWS: Команда Байдена негласно готовится к выборам 2024 года
- Максим Галкин признан иноагентом
- Минпромторг РФ предложил внести алкоголь в список для параллельного импорта
- Новый клип Оксимирона попросили проверить на экстремизм
- Ozon и «Яндекс.маркет» начнут продажи iPhone 14 вечером 16 сентября
- Трасс встретится с Байденом 18 сентября
- Собянин увеличил финансирование программы открытия точек общепита в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru