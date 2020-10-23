Байден заявил о намерении предоставить гражданство 11 млн иммигрантов
Кандидат в президенты США от демократической партии пообещал в случае победы на выборах решить проблему 11 миллионов нелегальных иммигрантов в США. Об этом сообщает ТАСС.
Байден в ходе дебатов с действующим лидером США Дональдом Трампом заявил, что уже за первые 100 дней он передаст в Конгресс инициативы, согласно которым в стране смогут остаться все несовершеннолетние нелегальные иммигранты, и 11 млн нелегалов смогут получить гражданство страны.
Байден также прокомментировал тот факт, что во время работы вице-президентом при экс-лидере Бараке Обаме он не достиг значительных сдвигов в данном направлении. Байден назвал действия администрации Обамы "ошибкой" и отметил, что "ее исправили". Он заявил, что на посту президента сможет работать эффективнее, чем в должности вице-президента.
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