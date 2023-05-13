Байден заявил о готовности США к осени ликвидировать запасы химоружия
США готовы завершить уничтожение своих запасов химического оружия к осени текущего года. Об этом заявил президент страны Джо Байден, сообщили в Белом доме.
«Мы находимся на пути к завершению уничтожения наших запасов химического оружия к осени текущего года, что является важной вехой в области разоружения, которая соответствует самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности», — указал Байден.
По словам политика, Вашингтон будет поддерживать усилия Организации по запрещению химического оружия по предотвращению накопления, производства и применения такого вооружения. Байден призвал «работать сообща», чтобы все государства присоединились к Конвенции о запрещении химического оружия.
Американский президент подчеркнул, что применение химоружия неприемлемо, и США продолжат «борьбу с безнаказанностью» в этой сфере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru