Байден заявил о готовности США к осени ликвидировать запасы химоружия

«Мы находимся на пути к завершению уничтожения наших запасов химического оружия к осени текущего года, что является важной вехой в области разоружения, которая соответствует самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности», — указал Байден.

По словам политика, Вашингтон будет поддерживать усилия Организации по запрещению химического оружия по предотвращению накопления, производства и применения такого вооружения. Байден призвал «работать сообща», чтобы все государства присоединились к Конвенции о запрещении химического оружия.

Американский президент подчеркнул, что применение химоружия неприемлемо, и США продолжат «борьбу с безнаказанностью» в этой сфере.

