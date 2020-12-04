Байден заявил о готовности публичной вакцинации против COVID-19
Джо Байден заявил о готовности публичной вакцинации против коронавируса для демонстрации своего доверия к препарату. Об этом он заявил в интервью CNN.
Как Байден заявил телеканалу, он будет «счастлив» привиться от коронавируса, как только будет доказана ее эффективность. «Люди потеряли веру в эффективность вакцины. Уже сейчас цифры ошеломляюще малы, поэтому важно, что это делают президент и вице-президент», - цитирует его телеканал.
В CNN отметили, что Байден сделал это заявление на следующий день после того, как трое его предшественников на посту президента - Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама - заявили, что публично пройдут вакцинацию от коронавируса.
Выборы президент США прошли 3 ноября. По предварительным данным победил кандидат от Демократической партии США Джо Байден. Трамп отказывается признать поражение и оспаривает результаты выборов в некоторых штатов, ссылаясь на “фальсификации”.
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