CNN: Трамп рассмотрел возможность заранее помиловать себя

Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перед передачей полномочий избранному президенту Джо Байдену помиловать себя, членов своей семьи и администрации Белого дома еще до предъявления каких-либо обвинений. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник в администрации президента.

Источник пояснил, что американский президент опасается, что может подвергнуться преследованиями при новой администрации Джозефа Байдена.

Ранее сторонник Трампа из Палаты представителей в Конгрессе США Мэтт Гайетс заявил, что Трамп должен помиловать себя и свою администрацию. Он добавил, что «Демократическая партия всегда жаждала крови» своих оппонентов.