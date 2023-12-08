Байден заявил, что в Европе останутся 80 тысяч американских военнослужащих
Почти 80 тысяч американских военных находятся на территории Европы. Об этом говорится в письме президента США Джо Байдена руководству палат конгресса.
«Около 80 000 военнослужащих Вооруженных сил США направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе», — цитирует заявление РИА Новости.
Отмечается, что контингент необходим для «сдерживания» России и обеспечения безопасности партнеров.
Годом ранее Байден сообщал в своем послании о почти 90 тысячах военнослужащих США в Европе.
Между тем американский лидер заявил, что Россия якобы может вторгнуться в европейскую страну после победы на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru