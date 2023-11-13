Маск заявил, что Европа движется к гражданской войне

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своей соцсети X заявил, что Европа, вероятно, близится к гражданской войне.

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Такое мнение американский бизнесмен выразил, комментируя видео стычек, которые прошли в Великобритании между гражданами страны и мигрантами.

Также он ответил на заявление одного из пользователей, который указал, что «коррумпированные европейские чиновники заслужили хаос, которого хотели».

«Европа, кажется, движется к гражданской войне», - заключил Маск.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к возможной войне в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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