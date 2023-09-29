Байден заявил, что у Путина нет «демократической косточки»

Отмечается, что Байден выступил на закрытом избирательном мероприятии в штате Арканзас. По данным пула, звук здесь был «прерывистым», и было трудно расслышать слова Байдена.

«Он говорил о рекордном количестве созданных рабочих мест, о словах (экс-президента США Дональда) Трампа об "очень хороших людях" в качестве реакции на Шарлотсвилл и о Путине, у которого, как он сказал, "нет демократической косточки в теле"», — указали в Белом доме.

Ранее Байден попытался оскорбить Владимира Путина, назвав российского президента «диктатором», напоминает телеканал «360».

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен допустил встречу лидеров Соединенных Штатов и России, пишет Ura.ru.

