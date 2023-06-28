Байден заявил, что у Китая «колоссальные проблемы»
Китай испытывает «колоссальные проблемы», заявил президент США Джо Байден. Об этом сообщает журналистский пул Белого дома.
Отмечается, что американский президент выступил на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию.
«Байден переключился на Китай и сказал, что у страны "колоссальные проблемы"», — указано в сообщении.
При этом политик не стал вдаваться в детали, пишет RT.
Ранее Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпина «диктатором», напоминает Ura.ru. В Пекине заявили, что высказывания президента США являются открытой политической провокацией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru