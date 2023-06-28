Байден заявил, что у Китая «колоссальные проблемы»

Отмечается, что американский президент выступил на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию.

«Байден переключился на Китай и сказал, что у страны "колоссальные проблемы"», — указано в сообщении.

При этом политик не стал вдаваться в детали, пишет RT.

Ранее Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпина «диктатором», напоминает Ura.ru. В Пекине заявили, что высказывания президента США являются открытой политической провокацией.

