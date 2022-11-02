Байден заявил, что стал президентом летом 2022 года

Президент США Джо Байден во время митинга во Флориде оговорился и заявил, что вступил в должность «этим летом». Слова американского президента приводит РИА Новости.

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«Я проезжал заправку по дороге: бензин 3 доллара 25 центов, а был 5 баксов, когда я вступил в должность этим летом», — заявил Байден.

Джо Байден был избран главой государства по итогам выборов в 2020 году и занял свой пост в 2021-м, отмечает RT.

Ранее американский президент во время турне во Флориду спутал Украину с Ираком и заявил, что его старший сын погиб во время военной кампании, хотя на самом деле тот умер от рака шесть лет спустя, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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