Байден заявил, что стал президентом летом 2022 года
Президент США Джо Байден во время митинга во Флориде оговорился и заявил, что вступил в должность «этим летом». Слова американского президента приводит РИА Новости.
«Я проезжал заправку по дороге: бензин 3 доллара 25 центов, а был 5 баксов, когда я вступил в должность этим летом», — заявил Байден.
Джо Байден был избран главой государства по итогам выборов в 2020 году и занял свой пост в 2021-м, отмечает RT.
Ранее американский президент во время турне во Флориду спутал Украину с Ираком и заявил, что его старший сын погиб во время военной кампании, хотя на самом деле тот умер от рака шесть лет спустя, напоминает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 252 / сут.
Умерли
390 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 308 / сут.
- Французы согласились с выводами России по «Северным потокам»
- В РПЦ призвали не унижать представителей ЛГБТ
- Япония выразила протест Северной Корее из-за пусков ракет
- Премьер Греции заявил, что не жалеет о санкциях против РФ, несмотря на снижение турпотока
- Во Франции призвали Россию продавать нефть задешево в обмен на страхование доставки
- Байден заявил, что стал президентом летом 2022 года
- Глава Минобороны Турции заявил о продолжении вывоза зерна с Украины
- В МИД назвали нерациональным запрет на въезд в Россию жителям западных стран
- В Южной Корее заявили о запуске КНДР не менее 10 ракет разных типов
- Россия ударила по Украине ракетами X-32
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru