Байден назвал Камалу Харрис «замечательным президентом»

«Несколько дней назад у Камалы был день рождения. Ей исполнилось 30 лет. С днем рождения замечательного президента», — заявил Байден.

Харрис 20 октября отпраздновала свое 58-летие.

Ранее СМИ сообщили, что Байден заблудился в собственном саду. Инцидент произошел после мероприятия по посадке деревьев на лужайке Белого дома, напоминает телеканал «360». Охранники помогли главе государства найти дорогу к резиденции, пишет Ura.ru.

