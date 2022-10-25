Байден назвал Камалу Харрис «замечательным президентом»
Президент США Джо Байден оговорился в ходе выступления, назвав вице-президента Камалу Харрис «замечательным президентом». Стенограмму выступления опубликовал Белый дом.
«Несколько дней назад у Камалы был день рождения. Ей исполнилось 30 лет. С днем рождения замечательного президента», — заявил Байден.
Харрис 20 октября отпраздновала свое 58-летие.
Ранее СМИ сообщили, что Байден заблудился в собственном саду. Инцидент произошел после мероприятия по посадке деревьев на лужайке Белого дома, напоминает телеканал «360». Охранники помогли главе государства найти дорогу к резиденции, пишет Ura.ru.
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