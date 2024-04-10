Байден заявил, что распад НАТО станет катастрофой для всего мира
Начало распада НАТО стало бы катастрофой. Об этом в интервью телеканалу Univision Noticias заявил президент США Джо Байден.
По его словам, что последнее, что нужно увидеть человечеству, это то, как Североатлантический альянс «начинает разваливаться».
«Это было бы катастрофой для Соединённых Штатов, катастрофой для Европы, катастрофой для всего мира», - заключил американский лидер.
Ранее член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси заявил, что американским властям необходимо покинуть НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru