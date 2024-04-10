Байден заявил, что распад НАТО станет катастрофой для всего мира

Начало распада НАТО стало бы катастрофой. Об этом в интервью телеканалу Univision Noticias заявил президент США Джо Байден.

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По его словам, что последнее, что нужно увидеть человечеству, это то, как Североатлантический альянс «начинает разваливаться».

«Это было бы катастрофой для Соединённых Штатов, катастрофой для Европы, катастрофой для всего мира», - заключил американский лидер.

Ранее член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси заявил, что американским властям необходимо покинуть НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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