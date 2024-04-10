Байден заявил, что распад НАТО станет катастрофой для всего мира

По его словам, что последнее, что нужно увидеть человечеству, это то, как Североатлантический альянс «начинает разваливаться».

«Это было бы катастрофой для Соединённых Штатов, катастрофой для Европы, катастрофой для всего мира», - заключил американский лидер.

Ранее член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси заявил, что американским властям необходимо покинуть НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

