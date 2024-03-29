Экс-советник Болтон: Трамп в случае переизбрания добьется выхода США из НАТО

Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп в случае победы на выборах президента в ноябре начнет процесс выхода страны из НАТО, сообщил изданию Le Figaro бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. По его словам, Трамп считает предполагаемый выход Вашингтона из Североатлантического альянса вершиной в своей политической карьере.

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Болтон напомнил, что в 2018 году Трамп рассматривал возможность для США покинуть НАТО, что вызывало неоднозначную реакцию у союзников в Европе. Также бывший американский президент отмечал, что большинство американцев никогда не слышали о некоторых странах, входящих в Альянс.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что заявления Трампа о необходимости другим странам НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП не новое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:НАТОВыборы Президента СШАДональд Трамп

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