Экс-советник Болтон: Трамп в случае переизбрания добьется выхода США из НАТО

Болтон напомнил, что в 2018 году Трамп рассматривал возможность для США покинуть НАТО, что вызывало неоднозначную реакцию у союзников в Европе. Также бывший американский президент отмечал, что большинство американцев никогда не слышали о некоторых странах, входящих в Альянс.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что заявления Трампа о необходимости другим странам НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП не новое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

