Экс-советник Болтон: Трамп в случае переизбрания добьется выхода США из НАТО
Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп в случае победы на выборах президента в ноябре начнет процесс выхода страны из НАТО, сообщил изданию Le Figaro бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. По его словам, Трамп считает предполагаемый выход Вашингтона из Североатлантического альянса вершиной в своей политической карьере.
Болтон напомнил, что в 2018 году Трамп рассматривал возможность для США покинуть НАТО, что вызывало неоднозначную реакцию у союзников в Европе. Также бывший американский президент отмечал, что большинство американцев никогда не слышали о некоторых странах, входящих в Альянс.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что заявления Трампа о необходимости другим странам НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП не новое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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