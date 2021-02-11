Байден: США должны взять инициативу в отношениях с Китаем
Президент США Джо Байден заявил, что страна должна взять инициативу в отношениях с Китаем. Об этом сообщает CNN.
Соответствующее заявление Байден сделал по итогам телефонного диалога с председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент также прокомментировал попытки Китая зайти на транспортный рынок страны. По его мнению, если США не будут «продвигаться вперед, то они (Китай - прим. ред.) съедят нас». Между тем, Байден назвал разговор «хорошим», отметив, что он во время исполнения должности вице-президента встречался с Си Цзиньпинем.
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