Байден заявил, что президентская гонка складывается в его пользу

«СМИ об этом не пишут. Но цифры явно складываются в нашу пользу», — отметил Байден.

Вместе с тем президент указал, что на таком раннем этапе не нужно полагаться на результаты опросов граждан, они «не заряжены» до начала сентября.

Выборы президента пройдут в США 5 ноября, на пост претендуют Байден и экс-глава государства Дональд Трамп, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

