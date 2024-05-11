Байден заявил, что президентская гонка складывается в его пользу
Президентская гонка в США складывается в пользу нынешнего главы государства Джо Байдена. Об этом заявил сам политик во время выступления в Сиэтле, передает пресс-пул Белого дома.
«СМИ об этом не пишут. Но цифры явно складываются в нашу пользу», — отметил Байден.
Вместе с тем президент указал, что на таком раннем этапе не нужно полагаться на результаты опросов граждан, они «не заряжены» до начала сентября.
Выборы президента пройдут в США 5 ноября, на пост претендуют Байден и экс-глава государства Дональд Трамп, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден заявил, что президентская гонка складывается в его пользу
- Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах
- МЧС: В Ростовской области загорелась цистерна с топливом
- У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
- Линия электропередачи повреждена при обстреле белгородского села Гора-Подол
- В Британии полицейского ранили из арбалета
- В Курской области силы РЭБ перехватили два украинских беспилотника
- СМИ: Участок земли на Шпицбергене в Арктике выставили на продажу за 300 млн евро
- Гладков: ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду, восемь человек пострадали
- Госдеп одобрил продажу Украине трех систем HIMARS за $30 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru