Байден заявил, что президентская гонка складывается в его пользу

Президентская гонка в США складывается в пользу нынешнего главы государства Джо Байдена. Об этом заявил сам политик во время выступления в Сиэтле, передает пресс-пул Белого дома.

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«СМИ об этом не пишут. Но цифры явно складываются в нашу пользу», — отметил Байден.

Вместе с тем президент указал, что на таком раннем этапе не нужно полагаться на результаты опросов граждан, они «не заряжены» до начала сентября.

Выборы президента пройдут в США 5 ноября, на пост претендуют Байден и экс-глава государства Дональд Трамп, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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