Байден заявил, что не считает Америку расистской страной
Президент США Джо Байден отверг упреки в том, что он считает Соединенные Штаты расистской страной. Об этом он заявил в интервью телекомпании NBC.
Ранее американский президент в своем обращении к конгрессу заявил о необходимости искоренить системный расизм в стране. В ответ на это представитель оппозиции сенатор Тим Скотт обвинил его в использовании расового вопроса в качестве оружия для решения своих собственных проблем.
Байден отметил, что некоторые проблемы в этой сфере все-таки есть.
Напомним, что с мая прошлого года во многих крупных городах США прошла волна протестов и беспорядков. Поводом послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался при задержании полицейскими.
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