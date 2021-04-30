Байден заявил, что не считает Америку расистской страной

Президент США Джо Байден отверг упреки в том, что он считает Соединенные Штаты расистской страной. Об этом он заявил в интервью телекомпании NBC.

Ранее американский президент в своем обращении к конгрессу заявил о необходимости искоренить системный расизм в стране. В ответ на это представитель оппозиции сенатор Тим Скотт обвинил его в использовании расового вопроса в качестве оружия для решения своих собственных проблем.