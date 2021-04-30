Байден заявил, что не считает Америку расистской страной

Президент США Джо Байден отверг упреки в том, что он считает Соединенные Штаты расистской страной. Об этом он заявил в интервью телекомпании NBC.

Ранее американский президент в своем обращении к конгрессу заявил о необходимости искоренить системный расизм в стране. В ответ на это представитель оппозиции сенатор Тим Скотт обвинил его в использовании расового вопроса в качестве оружия для решения своих собственных проблем.

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Байден отметил, что некоторые проблемы в этой сфере все-таки есть.

Напомним, что с мая прошлого года во многих крупных городах США прошла волна протестов и беспорядков. Поводом послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался при задержании полицейскими.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РасизмСоединенные Штаты АмерикиБайден
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