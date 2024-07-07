Сенатор от Демпартии Мерфи назвал следующую неделю решающей для Байдена
Предстоящая неделя станет решающей для президента США Джо Байдена, заявил в эфире телеканала CNN член Демократической партии и сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи.
По мнению политика, Байдену необходимо выступить и продемонстрировать американцам свою способность управлять страной еще четыре года. Он призвал главу государства «сделать больше», чтобы переломить ситуацию.
«Думаю, что следующая неделя будет переломной, часы уже тикают», - полагает сенатор.
Ранее между Джо Байденом и его соперником Дональдом Трампом состоялись предвыборные дебаты. Американские СМИ дали негативную оценку выступлению президента и призвали его выйти из гонки, напоминает «Радиоточка НСН».
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