Байден заявил, что намерен приехать с визитом в Индию

Президент США Джо Байден заявил, что планирует приехать с визитом в Индию, однако не назвал конкретных сроков. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Байдена, ему удалось наладить хорошие отношения с властями страны. Он отметил, что уже бывал в Индии дважды.

Как заявлял координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, Вaшингтон планирует привлекaть к военно-техническому сoтрудничеству с Индией ближaйших союзников.

Ранее Байден включил Колумбию в число одного из основных союзников Вашингтона вне Североатлантического альянса.

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ФОТО: РИА Новости
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