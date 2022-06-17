Байден заявил, что намерен приехать с визитом в Индию
Президент США Джо Байден заявил, что планирует приехать с визитом в Индию, однако не назвал конкретных сроков. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Байдена, ему удалось наладить хорошие отношения с властями страны. Он отметил, что уже бывал в Индии дважды.
Как заявлял координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, Вaшингтон планирует привлекaть к военно-техническому сoтрудничеству с Индией ближaйших союзников.
Ранее Байден включил Колумбию в число одного из основных союзников Вашингтона вне Североатлантического альянса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 373 / сут.
Умерли
380 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 228 / сут.
- Байден заявил, что намерен приехать с визитом в Индию
- Захарова: Украины в прежних границах больше не существует
- Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине
- Шольц считает, что саммит ЕС предоставит Украине статус кандидата на вступление в сообщество
- Славиша Йоканович стал главным тренером московского «Динамо»
- Захарова назвала экстрадицию в США журналиста Ассанжа полным безобразием
- Матвиенко: у России накопились вопросы к ВТО, МВФ и ВОЗ
- ООН будет следить за ситуацией вокруг Ассанжа
- Слуцкий: Москва не планирует вводить визы для украинцев
- Путин: РФ после распада СССР делала все для благоприятных отношений с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru