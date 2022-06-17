Байден заявил, что намерен приехать с визитом в Индию

Президент США Джо Байден заявил, что планирует приехать с визитом в Индию, однако не назвал конкретных сроков. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Байдена, ему удалось наладить хорошие отношения с властями страны. Он отметил, что уже бывал в Индии дважды.

Как заявлял координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, Вaшингтон планирует привлекaть к военно-техническому сoтрудничеству с Индией ближaйших союзников.



Ранее Байден включил Колумбию в число одного из основных союзников Вашингтона вне Североатлантического альянса.



